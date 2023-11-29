الكونفدرالية - طاقم تحكيم مغربي لمباراة مودرن فيوتشر أمام الهلال الليبي

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 13:22

كتب : FilGoal

الحكم المغربي جلال جيد

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر، ضيفا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة تحكيميا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد أبرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

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ويراقب المباراة أنجيسوم أوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب إفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات أمام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

في المقابل خسر الهلال امام اتحاد العاصمة (حامل اللقب) بهدفين دون رد.

الكونفدرالية الهلال مودرن فيوتشر
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