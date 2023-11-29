عمل في سيتي وبرشلونة.. الهلال السعودي يعلن تعيين كالزادا كرئيس تنفيذي

أعلن نادي الهلال السعودي تعيين الإسباني ستيف كالزادا كرئيس تنفيذي للنادي اعتبارا من يناير 2024.

ويأتي تعيين كالزادا خلفا لعبد الله الجربوع الذي سيترك عمله مطلع العام الجديد.

كالزادا عمل في نادي برشلونة عام 2002 كمدير تجاري ومسؤول تسويق، كما عمل في منصب المدير التجاري بمجموعة سيني لكرة القدم عام 2019.

ونشر الهلال بيانا عبر موقعه جاء على النحو الآتي:

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل تعيين الإسباني ستيف كالزادا كرئيس تنفيذي للنادي، خلفًا لعبد الله الجربوع، على أن يباشر أعماله مطلع شهر يناير 2024.

يحمل كالزادا خبرات واسعة من خلال عمله في العديد من المناصب القيادية في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، يأتي من أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، حيث يعد كالزادا واحدًا من أشهر المسوقين الرياضيين.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لكالزادا لمواصلة مسيرة النجاحات، متطلعين للعمل معا من أجل تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة للنادي، وتحقيق ما يسعد جماهير الهلال.

وتزخر مسيرة كالزادا المستمرة لأكثر من عقدين بالعديد من الخبرات القيادية التنفيذية في القطاع الرياضي، حيث تولى في البداية منصب المدير التجاري ومسؤول التسويق في نادي برشلونة عام 2002م، إلى أن تولى منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم منذ عام 2019.

ويحمل كالزادا شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية "ESADE" للأعمال في برشلونة.

هذا وثمن مجلس الإدارة للجربوع جهوده المبذولة طيلة فترة عمله كرئيس تنفيذي للهلال، حيث يعد أحد الكفاءات التي خدمت الهلال كلاعب وكإداري وكعضو لمجلس الإدارة وكرئيس تنفيذي.

نشدد على أن الجربوع ساهم بكفاءته وإمكاناته الإدارية في ما وصل إليه الهلال عبر تحقيق العديد من الإنجازات والقفزات في مختلف الجوانب على الصعيد الإداري، ونتمنى له التوفيق في مسيرته العملية.

يذكر أن كالزادا عمل مع الهلال السعودي من قبل في 2016.

فقد نشر الإسباني تغريدة عبر حسابه على تويتر عقب فوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2021 قال فيها: "تهانينا للهلال.. فخورون بمشروعنا الاستشاري الاستراتيجي لإعادة إطلاق النادي في عام 2016 والذي ترجم إلى لقبين لدوري أبطال آسيا في 3 سنوات".

Congratulations @Alhilal_EN! Proud of our strategic consultancy project to relaunch the club in 2016 which translated in 2 Asian Champions League titles in 3 years! 🏆💪🏼 https://t.co/8BrfZmFHoV — Esteve Calzada (@estevecalzada) November 24, 2021

ويحتل الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه النصر.

video:1