سيميوني: عرفنا كيف نتعامل مع فينورد

أعرب دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد عن رضاه بعد ضمان فريقه التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحجز أتليتكو مدريد مقعدا في ثمن نهائي دوري الأبطال عقب الفوز على فينورد 3-1 ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال سيميوني عبر "بي إن سبورتس": "واجهنا منافسا صعبا يقدم أداء جيدا في أوروبا. لكننا عرفنا كيف نتعامل مع المواجهة".

وأضاف "أعتقد أننا نجحنا على مستوى المنظومة الدفاعية وكنا حاسمين أمام المرمى".

وأتم "التأهل لثمن النهائي؟ هذا نتيجة عمل جيد ومجهود كبير. أغلقنا الملف وأمامنا مباراة صعبة يوم الأحد (برشلونة في الدوري الإسباني) علينا الحصول على قسط من الراحة والاستعداد الجيد لها".

ورفع الفوز رصيد أتليتكو مدريد إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، يليه لاتسيو برصيد 10 نقاط.

وياتي فينورد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لسيلتك صاحب المركز الرابع.