فودين: هذا أسوأ شوط رأيته لمانشستر سيتي

وصف فيل فودين نجم مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته فريقه ضد لايبزيج بالشوط الأسوأ على الاطلاق الذي شاهد فيه فريقه.

وحول مانشستر سيتي تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى الفوز بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال فودين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مباراتنا ضد لايبزيج كانت من شوطين، الشوط الأول كان أسوأ شوط رأيته لمانشستر سيتي".

وأضاف "لعبنا بشكل أفضل بكثير في الشوط الثاني، كنا نحتاج فقط لهدف واحد، بمجرد أن سجلنا الهدف الأول ارتفع الحماس ونجحنا في لعب كرة القدم الخاصة بنا، فتكلل كل ذلك بالنجاح في الفوز".

في الشوط الأول نجح لويس أوبيندا في تسجيل هدفين للفريق الألماني، لكن فودين انتفض في الشوط الثاني وصنع الهدفين الأول والثالث وسجل الثاني بنفسه، ليحصد جائزة رجل المباراة.

وتحدث فودين عن هدفه الذي سجله بهدوء أعصاب قائلا "بيب جوارديولا يؤكد كثيرا على ذلك، فقط أبقى هادئًا أمام المرمى وأحيانًا عليك فقط أن تلعب الكرة في المرمى وكأنك تمررها".

وتابع "في بعض الأحيان يجب علي أن أتبع نصائحه، فعلت ذلك ضد لايبزيج، مررت الكرة فقط من بين قدمي الخصم ولحسن الحظ سكنت الشباك".

وأشاد بزميله جوليان الفاريز الذي سجل هدف الفوز قائلا "إنه لاعب رائع، يزعج دفاعات الخصوم باستمرار عندما يأتي من مقاعد البدلاء".

وأتم "ألفاريز يقدم موسما رائعا وهو مهم بالنسبة لنا ويحدث الفارق باستمرار".

مانشستر سيتي حقق الفوز الخامس من 5 مباريات ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن في دور المجموعات.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة وضمن التأهل كمتصدر عن المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد لايبزج عند 9 نقاط في المركز الثالث