الكشف عن موعد إصدار لعبة Dragon's Dogma 2

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

Dragon's Dogma

أعلنت شركة Capcom أخيرًا عن موعد إصدار لعبة الـRPG الجديدة خاصتها، Dragon's Dogma 2، والتي صحت الشائعات بشأن تاريخ إصدارها كونه في 22 مارس 2024، وهو التاريخ الذي توقعته التسريبات بدقة.

تم الإعلان عن تاريخ إطلاق لعبة Dragon's Dogma 2 من خلال حدث خاص أمس الثلاثاء تم خلاله استعراض قصة اللعبة وعالمها وبعض تفاصيل أسلوب اللعب منها معارك العمالقة Talos، وتخصيص الشخصيات.

اللعبة تستخدم محرك رسوم RE Engine المستخدم في ألعاب Resident Evil الأخيرة وتظهر مستوى رسومي ممتاز من حيث الإضاءة والتفاصيل.

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ومن المقرر أن تصدر اللعبة على منصات الجيل الحالي(PS5/Xbox Series X/S) والحاسب الشخصي عبر ستيم وستكون اول لعبة من كابكوم بسعر 70$.

الجزء الأول من اللعبة كان قد صدر عام 2012 على منصات الجيل الثالث وحقق نجاحا كبيرا وحصل على تقييمات مرتفعة وصلت إلى 9/10 على متجر Steam.

gaming Dragon's Dogma
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