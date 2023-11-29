مبابي: مباراة نيوكاسل كانت صعبة وقاسية

وصف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مباراة فريقه أمام نيوكاسل بالصعبة والقاسية.

وسجل مبابي هدفا في الوقت القاتل في ملعب حديقة الأمراء ليمنح باريس سان جيرمان تعادلا قاتلا أمام ضيفه نيوكاسل.

وقال مبابي عبر "بي إن سبورتس": "مباراة نيوكاسل كانت صعبة وقاسية. خلقنا الكثير أكثر من 9 فرص محققة، لكننا فشلنا في ترجمتها إلى أهداف. علينا الفوز على دورتموند من أجل صدارة المجموعة".

وأضاف "أبحث دائما عن الوصول إلى أفضل مستوى ومساعدة زملائي سواء مع النادي أو المنتخب".

وأتم "إذا واصلنا اللعب بنفس الطريقة مع استغلال الفرص سنحقق الفوز على دورتموند وسيكون وضع الفريق على ما يرام".

وفي المجموعة ذاتها فاز بروسيا دورتموند على مضيفه ميلان بثلاثة أهداف لهدف في ملعب سان سيرو في إطار الجولة الخامسة من البطولة.

بتلك النتائج تصدر دورتموند المجموعة بـ10 نقاط وضمن تأهله للدور التالي رسميا بغض النظر عن نتائجه في الجولة الأخيرة.

وبفضل هدف التعادل القاتل وصل رصيد سان جيرمان لسبع نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

ووصل رصيد نيوكاسل عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف عن ملاحقه ميلان.

وفي الجولة الأخيرة سيحل سان جيرمان ضيفا على دورتموند فيما يستضيف نيوكاسل منافسه ميلان.