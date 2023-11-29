نانت يعلن إقالة مدربه.. وبديله ينتظر التعيين رسميا

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 11:26

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

أعلن نادي نانت الفرنسي صباح الأربعاء إقالة مدربه بيير أريستوي وجهازه الفني.

وجاءت إقالة أريستوي بعد مرور 13 جولة من الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

ووجه نانت الشكر للمدير الفني ومساعديه في بيان رسمي عبر موقع النادي صباح الأربعاء.

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في الوفت نفسه ذكرت جريدة ليكيب وصحف فرنسية عديدة أن النادي استقر على خليفة أريستوي ويستعد للإعلان عنه.

وأوضحت التقارير أن نانت توصل لاتفاق مبدئي مع جوسلين جورفينيك لخلافة المدرب المقال بيير أريستوي.

وأضافت التقارير أن نانت قد يعلن عن المدير الفني الجديد يوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يقود جورفينيك تدريب نانت خلال ساعات.

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جوسلين كان عاطلاً عن العمل لمدة 18 شهرًا منذ مغادرة ليل.

أريستوي ترك نانت في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.

يذكر أن أريستوي حل محل أنطوان كومبواري في الشهر الأخير من الموسم الماضي ونجح في إنقاذ نانت من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وسرعان ما تعرض للتهديد بالرحيل بعد بداية الموسم بخسائر متتالية، ومع ذلك، أدت سلسلة من النتائج الجيدة إلى تخفيف الضغط عليه.

قبل أن يفشل في تحقيق الفوز في المباريات الـ4 الأخيرة، 3 هزائم متتالية ثم تعادل.

وكانت المباراة التي تعادل فيها نانت مع لو هافر بدون أهداف هي الأخيرة لمهاجم نانت السابق في قيادة الفريق.

المباراة التي أقيمت على ملعب نانت شهدت مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي.

المباراة كانت هي الخامسة على التوالي لمصطفى محمد دون أن يسجل .

واستبدل مصطفى في الدقيقة الـ 59 وحل ماتياس ألباين بدلا منه.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد نيس خارج ملعبه يوم السبت المقبل 2 ديسمبر.

نانت مصطفى محمد بيير أريستوي جوسلين جورفينيك
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