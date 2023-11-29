رسالة غامضة من ياو أنور لرابطة الأندية "ادفعوا مستحقات الحكام لأنهم يأخذونها قبل المباريات"

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 01:11

كتب : FilGoal

ياو أنور - الإسماعيلي

وجه ياو أنور مهاجم الإسماعيلي رسالة إلى رابطة الأندية المصرية بشأن الحكام.

ياو أنور

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان الإسماعيلي قد خسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكتب ياو أنور عبر حسابه على إنستجرام "رجاء من رابطة الأندية المحترفة، توفير رواتب الحكام لأنهم يحصلون عليها قبل كل مباراة".

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وافتتح أنور التسجيل في الدقيقة 12 لصالح الإسماعيلي.

بينما سجل بيراميدز هدفيه في الدقيقتين 66 عن طريق عبد الله السعيد من ركلة جزاء وفخري لاكاي سجل هدف الفوز بالدقيقة 86.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر عقب مرور سبع جولات.

ونجح ياو أنور في تسجيل ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم.

الإسماعيلي الدوري المصري ياو أنور
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