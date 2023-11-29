غالي يكشف حقيقة خلافه مع عبد الحفيظ.. وموقف رائع من الخطيب في نهائي الوداد

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

حسام غالي مع محمود الخطيب

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حقيقة الحديث عن خلاف بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في الفريق وكذلك بيتسو موسيماني المدرب الأسبق.

وأيضا حقيقة وجود خلاف بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي، وكيف يتم اتخاذ القرارات في القلعة الحمراء.

وقال غالي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يوجد قرارات فردية في الأهلي، يوجد لجنة تخطيط ومجلس إدارة والقرارات يتم اتخاذها بالإجماع ولا يوجد شخص بعينة يتخذ أي قرار فردي".

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وأضاف "موقفك من رحيل موسيماني عبد الحفيظ؟ موسيماني أدى دوره في الأهلي وحقق نجاحات ثم رحل وكذلك سيد عبد الحفيظ وهذا أمر طبيعي".

وأردف "علاقتي طيبة مع سيد عبد الحفيظ ولم تتوتر أبدا، وفي أكثر من مرة رحل عن الأهلي وعاد مجددا وفي المستقبل قد يعود مرة أخرى".

وأشار "تعرضت للشتائم من جمهور الأهلي وأنا عضو مجلس إدارة بسبب بعض الشائعات وأنا لا أفهم لماذا حدث ذلك، ولكن بحكم منصبي لا يجب أن أرد على ما حدث".

وأوضح "لا يصح أن يوجد أي خلاف بيني وبين الخطيب فهو رمز كبير للأهلي ولا أعرف من أين تأتي هذه الأقاويل".

وحكى "قبل نهائي الوداد الخطيب تحدث معي وأخبرني أنه في حالة فوز الأهلي أنا من سيتواجد على منصة التتويج لتسليم الميداليات للاعبين، ولكن إذا خسر الأهلي سينزل هو على المنصة حتى لا أظهر في موقف صعب خلال أول بعثة لنهائي أترأسها".

وشرح "دور لجنة التخطيط هو دراسة كل الملفات المتعلقة بكرة القدم سواء على مستوى الناشئين أو الفريق الأول والراحلين والصفقات الجديدة والإعارات وكل هذا يقوم به لجنة التخطيط مع الأجهزة الفنية في النادي".

وأكد "أمير توفيق يتعرض للظلم بشكل كبير في كل فترة انتقالات وكذلك يتعرض لحملات غير مبررة".

واستكمل "أجمل شيء في منظومة النادي الأهلي هي الجمهور، فالجمهور يشجع الأهلي دون مقابل".

وأتم تصريحاته "في آخر مباراة قمة لي جمهور الزمالك ناداني وعندما ذهبت له كنت متخوفا من أن يوجهوا لي السباب ولكن الجمهور هتف لي ووجه لي التحية وكان ذلك بعدما أعلنت قرار اعتزالي بنهاية الموسم".

الأهلي الدوري المصري حسام غالي محمود الخطيب
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