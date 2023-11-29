تشافي: بينا كان استثنائيا أمام بورتو.. وبالدي سيكون مهما في الفترة المقبلة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 00:53

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

أشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بالثنائي إيناكي بينا حارس المرمى وجواو كانسيلو أمام بورتو.

ونجح برشلونة في حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وبعدما فشل برشلونة في آخر نسختين، نجح هذا الموسم في تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة: "إيناكي بينا كان استثنائيا، ليس فقط في التصدي ولكن في بناء اللعب وأظهر شخصية عظيمة أمام بورتو".

وتابع "كانسيلو قدّم مباراة رائعة، وجواو فيليكس كان يحتاج إلى هدف خلال الفترة الحالية".

وكشف تشافي "بعد التأخر بهدف أمام بورتو كانت الأمور صعبة، ولكن كانت لدينا عقلية الفوز وظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وسعيد جدا بذلك الأمر".

وحول برشلونة تأخره إلى فوز على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل لبرشلونة الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس واللذين سبق لهم اللعب لصالح بنفيكا منافس بورتو التقليدي.

وتابع "لا يتم حل كل المشاكل في برشلونة بشكل نهائي، ولكن اليوم مناسب للتهنئة على التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال بعد مباراة لعبنا فيها بشكل جيد".

واختتم تشافي تصريحاته "بالدي سيكون مهما خلال الفترة المقبلة وأيضا ماركوس ألونسو، كانسيلو لعب مباراة رائعة وظهر بشكل جيد في المواجهات الفردية".

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة عقب مرور خمس جولات في صدارة ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط بالتساوي مع شاختار.

وتشتعل المنافسة بين بورتو وشاختار في الجولة الختامية لحسم المتأهل بالبطاقة الثانية للمجموعة الثامنة عندما يقام اللقاء في البرتغال.

ويحتاج برشلونة لنقطة واحدة أمام رويال أنتويرب لحسم التأهل في الصدارة بغض النظر عن نتيجة بورتو وشاختار.

برشلونة دوري أبطال أوروبا إيناكي بينا
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