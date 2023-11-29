كوندي: حققنا الأهم أمام بورتو

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

شدد جول كوندي مدافع برشلونة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب بورتو البرتغالي.

وحول برشلونة تأخره إلى فوز على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كوندي عبر "بي إن سبورتس": "لعبنا مباراة حاسمة والفوز بها يسمح لنا بالتركيز على مواجهتي أتليتكو مدريد وجيرونا المعقدتين في الدوري".

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وأضاف "رد فعل الفريق كان جيدا للغاية بعد الهدف الذي استقبلناه. علينا محاولة التسجيل أولا، لكني أشيد بردة الفعل التي قمنا بها".

وأتم "علينا التركيز بشكل أكبر، هناك مناطق لا ينبغي أن نفقد فيها الكرة. ارتكبنا بعض الأخطاء لكننا حققنا الأهم في النهاية".

وبعدما فشل برشلونة في آخر نسختين، نجح هذا الموسم في تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة عقب مرور خمس جولات في صدارة ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط بالتساوي مع شاختار.

وتشتعل المنافسة بين بورتو وشاختار في الجولة الختامية لحسم المتأهل بالبطاقة الثانية للمجموعة الثامنة عندما يقام اللقاء في البرتغال.

ويحتاج برشلونة لنقطة واحدة أمام رويال أنتويرب لحسم التأهل في الصدارة بغض النظر عن نتيجة بورتو وشاختار.

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