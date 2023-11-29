حسام غالي يكشف سوء تفاهم تسبب في أزمته مع هيكتور كوبر

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي ولاعب الفريق السابق كواليس سوء التفاهم الذي حدث وتسبب في أزمة بينه وبين الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في 2018.

وقال غالي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سوء تفاهم تسبب في غيابي عن اجتماع لحل أزمتي مع هيكتور كوبر".

وأضاف "تلقيت اتصالا من محمود طاهر رئيس الأهلي السابق أبلغني باجتماع في مكتبه في موعد محدد مع كوبر".

وأكمل "عندما ذهبت لمكتبه في النادي لم أجده واتصلت به أبلغني أنه في مكتبه بشيراتون فأوضحت له أنني بذلك لن ألحق التدريب".

وأتم تصريحاته "وانتشرت شائعات بعد ذلك أنني تهربت من الجلسة وهو أمر غير صحيح".

وكان حسام غالي لاعبا في منتخب مصر مع هيكتور كوبر في بداية توليه تدريب منتخب مصر في 2015 قبل أن يتم استبعاده من صفوف الفراعنة.