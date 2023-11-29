العلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على لايبزج في الوقت القاتل

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

قلب مانشستر سيتي الطاولة على لايبزج في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحول مانشستر سيتي تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وسجل إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز وفيل فودين أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز لويس أوبيندا هدفي لايبزج.

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مانشستر سيتي حقق الفوز الخامس من 5 مباريات ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن في دور المجموعات.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة وضمن التأهل كمتصدر عن المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد لايبزج عند 9 نقاط في المركز الثالث.

ورفع يانج بويز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بعد فوزه على النجم الأحمر بهدفين ليتزيل الفريق الصربي ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

إرلينج هالاند وصل إلى الهدف رقم 40 في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وصف المباراة

بدأ لايبزج المباراة بضغط هجومي قوي، وبعد تمريرة طولية من الحارس يانيس بلاسفيتش وصلت الكرة إلى لويس أوبيندا المنفرد من منتصف الملعب فسدد كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 14.

وعاد لويس أوبيندا لينطلق في اتجاه منطقة الجزاء ثم راوغ المدافع يوشكو جفارديول بشكل رائع وسدد كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى في الدقيقة 34.

وعاد مانشستر سيتي للمباراة بعد تمريرة من فودين وضعت هالاند في انفراد تام بالمرمى فسدد كرة بباطن القدم اليسرى سكنت أقصى يمين المرمى في الدقيقة 56.

وبعد تمريرة أرضية من يوشكو جفارديول من جهة اليسار وصلت إلى فودين داخل منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة بالقدم اليمنى ثم سدد بالقدم اليسرى فسكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 70.

وواصل سيتي ضغطه في الدقائق الأخيرة ومن تمريرة من فيليب فودين من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى جوليان ألفاريز الذي سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى في الدقيقة 87.

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3 نقاط ثمينة

حقق يانج بويز 3 نقاط ثمينة بالفوز النجم الأحمر الصربي بهدفين دون رد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل كوستا نيديليكوفيتش الهدف الأول للفريق السويسري عند الدقيقة الثامنة.

وأضاف ليفين بلوم الهدف الثاني لنادي يونج بويز عند الدقيقة 29 من عمر المباراة.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا لايبزج
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