دورتموند يُدمر ميلان بثلاثية ويضمن التأهل.. وهدف قاتل يحرم نيوكاسل من الفوز على سان جيرمان

شهدت المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا أحداثا مثيرة حتى الثواني الأخيرة منها.

وفاز بروسيا دورتموند على مضيفه ميلان بثلاثة أهداف لهدف في ملعب سان سيرو في إطار الجولة الخامسة من البطولة.

وفي فرنسا وبالتحديد في ملعب حديقة الأمراء أدر باريس سان جيرمان تعادلا قاتلا أمام ضيفه نيوكاسل.

فماذا حدث خلال كلا المباراتين؟

قبل بداية المباريات كان ترتيب المجموعة كالتالي:

بروسيا دورتموند 7 نقاط

سان جيرمان 6 نقاط

ميلان 5 نقاط

نيوكاسل 4 نقاط

ميلان X دورتموند

حصل ميلان في الدقيقة السادسة على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على نيكو شلوتربيك، وارتقى أوليفييه جيرو لتسديدها.

لكن جريجور كوبيل حارس دورتموند تصدى له.

وعقب أربع دقائق حصل دورتموند على ركلة جزاء بعد تدخل دافيد كالابريا على لاعب الفريق الألماني.

وارتقى ماركو رويس لتسديدها وأودع الكرة بنجاح في الشباك ليعلن عن التقدم للفريق الألماني.

وفي الدقيقة 37 أدرك ميلان التعادل عن طريق صامويل شوكويزي.

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ظل الوضع هادئا إلى أن استطاع جيمي بينو جيتنز تسجيل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 59.

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وأتم كريم أديمي ثلاثية دورتموند بهدف في الدقيقة 68 ليؤكد انتصار فريقه.

سان جيرمان X نيوكاسل

وبينما كان دورتموند منتصرا وآمن انتصاره على ميلان مبكرا عانى سان جيرمان الأمرين ضد نيوكاسل.

ففي الدقيقة 24 سجل أليكساندر إيزاك الهدف الأول للفريق الملقب بجيوش المدينة.

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وكاد عثمان ديمبيلي يسجل هدفا لكن تسديدته تصدى لها مدافع نيوكاسل.

واصل سان جيرمان هجومه وسدد برادلي باركولا كرة قوية تصدى لها نيك بوب.

وطلب أشرف حكيمي الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

وعقب العودة لتقنية الفيديو لم يتم احتساب أي شيء.

وفي الدقيقة 90 سدد مبابي كرة قوية تصدى لها بوب مجددا.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع طلب لاعبو سان جيرمان الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على تينو ليفرامينتو.

وعقب العودة لتقنية الفيديو تم احتسابها ليدرك مبابي التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتائج تصدر دورتموند المجموعة بـ10 نقاط وضمن تأهله للدور التالي رسميا بغض النظر عن نتائجه في الجولة الأخيرة.

وبفضل هدف التعادل القاتل وصل رصيد سان جيرمان لسبع نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

ووصل رصيد نيوكاسل عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف عن ملاحقه ميلان.

وفي الجولة الأخيرة سيحل سان جيرمان ضيفا على دورتموند.

فيما يستضيف نيوكاسل منافسه ميلان.

نيوكاسل يحتاج للفوز مع تعثر سان جيرمان.

أما الفريق الفرنسي فيكيفه الفوز ليتأهل رفقة دورتموند لدور الـ16.