الأولى بعد ميسي.. الثنائي جواو يقود برشلونة لثمن نهائي دوري الأبطال بالفوز على بورتو

نجح برشلونة في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد رحيل ليونيل ميسي بعد تخطي بورتو.

وحول برشلونة تأخره إلى فوز على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل لبرشلونة الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس واللذين سبق لهم اللعب لصالح بنفيكا منافس بورتو التقليدي.

وبعدما فشل برشلونة في آخر نسختين، نجح هذا الموسم في تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح البرازيلي بيبي التسجيل لبورتو في الدقيقة 30 بعدما ارتدت الكرة من إيناكي بينا وحولها داخل شباك برشلونة.

ونجح جواو كانسيلو بمهارة فردية في إدراك تعادل برشلونة سريعا عقب دقيقتين.

video:1

وواصل برشلونة ضغطه من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة الجولة الختامية.

وسجل جواو فيليكس هدف تقدم برشلونة بعد تمريرة رائعة من جواو كانسيلو حولها فيليكس داخل الشباك.

video:2

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة عقب مرور خمس جولات في صدارة ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط بالتساوي مع شاختار.

وتشتعل المنافسة بين بورتو وشاختار في الجولة الختامية لحسم المتأهل بالبطاقة الثانية للمجموعة الثامنة عندما يقام اللقاء في البرتغال.

ويحتاج برشلونة لنقطة واحدة أمام رويال أنتويرب لحسم التأهل في الصدارة بغض النظر عن نتيجة بورتو وشاختار.

أما في المجموعة الخامسة، فحسم أتليتكو مدريد تأهله بعد الفوز على فينورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده لـ 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن لاتسيو الذي حسم تأهله هو الآخر.