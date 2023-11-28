الهاني سليمان يرد على إهدار الوقت ضد الأهلي

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 23:29

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - الهاني سليمان

رد الهاني سليمان قائد وحارس مرمى سموحة على اتهامه بإهدار الوقت خلال مباراة الأهلي.

وقال الهاني سليمان عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحد مشجعي الأهلي عقب المباراة قال لي حرام عليك إهدار الوقت فقلت له مازحا "لو جيت من 10 سنين كان زمان الماتش لسه شغال".

وأضاف "قدم علي معلول اصطدمت في كتفي ولذلك سقطت على الأرض خلال مباراة الأهلي ولم أهدر الوقت".

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وأردف "مباريات الأهلي دائما ما تكون صعبة وكنا نلعب من أجل الفوز ولكن التعادل مرضي بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "بعد الدقيقة 90 الأهلي ممكن يسجل في أي لحظة ولذلك كنا في قمة التركيز خلال الدقائق الأخيرة من المباراة".

وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب المقاولون العرب.

ويعد التعادل هو الثاني للأهلي في الدوري هذا الموسم والثاني على التوالي بعد المباراة الماضية أمام الجونة التي انتهت بهدف لكل فريق.

الأهلي سموحة الدوري المصري الهاني سليمان
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