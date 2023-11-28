كرة يد - كاستيلو: الفريق الأقل أخطاء حسم القمة.. ولا نفكر في السوبر حاليا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 23:03

كتب : محمد سمير

عمر كاستيلو - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

يرى عمر خالد "كاستيلو" لاعب الأهلي لكرة اليد، أن الفريق صاحب الأخطاء الأقل هو من حسم القمة.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 25-24 في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد.

واختتم الأهلي منافسات المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

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وقال كاستيلو عبر حساب الأهلي الرسمي: "أبارك للجميع من لاعبين وجهاز فني وإدارة وجماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك".

وتابع "الحمد لله تغلبنا على الزمالك في ختام المرحلة الأولى، ودائما ما نعلم أن مواجهات الفريقين تكون قوية".

وكشف كاستيلو "قمنا بالتحضير بشكل جيد والحمد لله قدمنا أداء قوي وتقدمنا بفارق جيد خلال المباراة ولكن نعلم أن مواجهات الأهلي والزمالك تُحسم في الدقائق الأخيرة".

وأضاف لاعب الأهلي "ديفيد ديفيز يحضر للمباراة منذ يومين بمشاهدة مقاطع فيديو مختلفة والحمد لله في النهاية حسمنا اللقاء".

واختتم كاستيلو تصريحاته "لا نفكر في مواجهة السوبر أمام الزمالك حاليا، لدينا مباراة هامة مع البنك الأهلي يوم الجمعة في كأس مصر وبعدها سنفكر في السوبر".

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد أعلن في أواخر أغسطس الماضي إقامة السوبر المصري في الإمارات.

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

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