تصرف معتاد.. كولر يقرر عودة لاعبي الأهلي إلى التتش بعد التعادل مع سموحة

قرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عودة لاعبي الأهلي إلى مقر النادي بالجزيرة عقب التعادل أمام سموحة.

ويأتي ذلك في تصرف معتاد من المدرب السويسري بعد تعثر الفريق باصطحابهم إلى ملعب التتش بمقر النادي.

وتعادل الأهلي أمام سموحة سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

واصطحب كولر لاعبي الفريق من استاد المقاولون العرب إلى التتش بعد تعادل الفريق.

وتعثر الأهلي للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله مع الجونة قبل التوقف الدولي.

وقرر كولر منح الفريق راحة غدا الأربعاء من التدريبات.

وفقد الأهلي صدارة الدوري بعدما وصل رصيده إلى 14 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بعد خوض سبع مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق التنزاني يوم السبت المقبل.

وكان الأهلي قد تغلب على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

بينما يانج أفريكانز فتعثر بالخسارة بنفس النتيجة أمام شباب بلوزداد الجزائري.