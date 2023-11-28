لاعب سموحة: أوروبا خطوتي المقبلة

أعرب البنيني دوكو دودو لاعب سموحة عن سعادته بالحصول على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي.

وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب المقاولون العرب.

وقال دوكو دودو عبر أون تايم سبورتس: "أشعر بسعادة بالغة بعد حصولي على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام فريق كبير بحجم الأهلي. خطوتي القادمة الانتقال إلى أوروبا".

فرج عامر رئيس سموحة كشف في وقت سابق عن وجود عرض من مارسيليا الفرنسي لضم دوكو دودو لاعب وسط الفريق صاحب الـ19 عاما.

وقال عامر في وقت سابق عبر قناة etc: "نمتلك عرضا من مارسيليا الفرنسي لضم دوكو دودو والعرض بين 600 إلى 650 ألف يورو، وكنا نمتلك عرضا له من فريق أوكراني مقابل 750 ألف يورو ولكن والدته بسبب الحرب هناك عطلت الصفقة".

ووصل الأهلي إلى النقطة 14 في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر.

ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للأهلي ضد بلدية المحلة.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 9 في المركز التاسع.

ووصل الأهلي إلى النقطة 14 في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر.

ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للأهلي ضد بلدية المحلة.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 9 في المركز التاسع.