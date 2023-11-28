كولر: مستوى التحكيم يزداد سوءا والأخطاء مستمرة بشكل فج.. وكنا سيئين ضد سموحة

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن غضبه تجاه مستوى التحكيم بعد تعادل فريقه مع سموحة.

وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب المقاولون العرب.

وقال كولر عقب المباراة: "هل رئيس لجنة الحكام البرتغالي بالفعل يجلس ويتناقش مع الحكام في الحالات الجدلية وهل هناك تطوير في منظومة التحكيم أم لا".

وأضاف "هناك حالات تحكيمية تتكرر كل مباراة ولا يتم تصحيحها، عندما يسدد لاعب الخصم الكرة خارج الملعب لإهدار الوقت لا يحصل على إنذار هل هذا طبيعي؟".

وواصل "سموحة كان يستحق طرد أحد لاعبيه ولا أعرف هل يناقش رئيس لجنة الحكام هذه الحالات أم تمر مرور الكرام دون النظر لها".

وأردف "الموسم الماضي بدأ بشكل جيد على مستوى التحكيم ثم تم تغيير رئيس اللجنة وبعدها بدأت الأمور تسير في الاتجاه السلبي وفي نهاية الموسم كان مستوى التحكيم سيئ للغاية والآن الأخطاء التحكيمية متكررة بشكل فج".

وأشار "الشوط الأول خلقنا العديد من الفرص ولم نسجل، والشوط الثاني كله كان في اتجاه واحد وكأننا نلعب بمرمى مشترك".

وأردف "لم يكن هناك حلول كافية وأضعنا عدة فرص وللأسف مباراة سموحة انتهت بالتعادل".

واستكمل "عدم استغلال الكرات الثابتة؟ أعترف أن الأمور كانت سيئة في المباراة واللعب كل 3 أيام لا يمنحنا الوقت الكافي للتدرب على تنفيذ الكرات الثابتة".

وأتم تصريحاته "كلامكم محق نحن كنا سيئين جدا أمام سموحة ولم نستغل الكرات الثابتة بشكل جيد".

ويعد التعادل هو الثاني للأهلي في الدوري هذا الموسم والثاني على التوالي بعد المباراة الماضية أمام الجونة التي انتهت بهدف لكل فريق.