أحمد سامي: نجحنا في مهمتنا أمام الأهلي

يرى أحمد سامي مدرب سموحة أن فريقه نجح في مهمته بالحصول على نقطة من مواجهة الأهلي.

وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب المقاولون العرب.

وقال أحمد سامي مدرب سموحة عبر أون تايم سبورتس: "لعبنا بتوازن في الشوط الأول وخلقنا بعض الفرص وكنا ندا قويا للأهلي. تراجعنا في الشوط الثاني ودفعنا بلاعبين أصحاب سرعات لتحقيق هدفنا بالحصول على نقطة من المباراة".

وأضاف "طلبت من الهاني سليمان اللعب بسرعة حتى لا يقوم الحكم بزيادة دقائق الوقت بدل الضائع ويزيد من صعوبة مهمتنا".

وأتم "الأهلي يلعب على أخطاء المنافس في حال إغلاق المنافذ أمامه وهذا ما حذرت منه لاعبي فريقي".

ووصل الأهلي إلى النقطة 14 في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر.

ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للأهلي ضد بلدية المحلة.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 9 في المركز التاسع.