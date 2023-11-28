انتصار جنوني جديد للاتسيو في أوروبا.. وشاختار يضغط على برشلونة وبورتو

خطف لاتسيو انتصارا مثيرا من أنياب منافسه سيلتيك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف لاتسيو منافسه سيلتيك في ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما ضمن خامس جولات أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

سجل شيرو إيموبيلي هدفي لاتسيو في الدقائق 82 و85.

وكان لاتسيو حصد أربع نقاط في الجولات السابقة بفضل الأهداف المتأخرة التي سجلها لاعبوه بعد الدقيقة 80.

بتلك النتيجة يتصدر لاتسيو المجموعة بـ10 نقاط يليه أتليتكو مدريد وفيينورد بثماني وست نقاط وسيلتقيان في وقت لاحق من اليوم.

فيما تجمد رصيد سيلتيك عند نقطة وحيدة يحتل بهم المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الثامنة فاز شاختار دونتسيك الأوكراني في ملعبه دونباس آرينا على رويال أنتويرب البلجيكي بهدف دون رد.

سجل ميكولا ماتفيينكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.

بتلك النتيجة وصل رصيد شاختار لتسع نقاط يحتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة وبورتو اللذين يلتقيان في وقت لاحق من اليوم.

فيما يحتل رويال أنتويرب المركز الرابع بدون أي نقطة.