كرة يد - الأهلي يهزم الزمالك وينهي المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة

حقق الأهلي انتصاره على الزمالك في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين المصري.

وبذلك أنهى الأهلي المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة دون أي خسارة عقب مرور 15 جولة.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 25-24 بعد إثارة الدقائق الأخيرة بالمباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.

ونجح الأهلي في حسم المرحلة الأولى بـ15 انتصارا برصيد 45 نقطة.

أما الزمالك فتجمد رصيده عند 38 نقطة.

وتألق أحمد وليد حارس مرمى الزمالك مع بداية الشوط الأول، ليتقدم الأبيض 5-2 عقب مرور سبع دقائق.

وعاد الأهلي بعد تألق من عمر كاستيلو الذي سجل ثلاثة أهداف متتالية ليتعادل الفريقين مجددا بنتيجة 7-7 عقب مرور 19 دقيقة.

وشهدت الخمس دقائق الأخيرة صحوة أهلاوية ليتقدم 13-10 قبل أن يقلص الزمالك الفارق لينتهي الشوط الأول بنتيجة 13-11.

وواصل الأهلي تألقه في الشوط الثاني ورفع الفارق إلى خمسة أهداف بنتيجة 18-13 عقب مرور 13 دقيقة.

وفي النصف الأخير من الشوط الثاني، نجح فريق الزمالك في تقليص الفارق حتى وصلت النتيجة إلى 21-20 في الدقيقة 23 من الشوط الثاني.

وفي آخر دقيقتين تعرض الثنائي أحمد سيسا وإبراهيم المصري لإيقاف دقيقتين ليلعب الأهلي منقوصا.

ونجح الزمالك في تقليص الفارق إلى 25-24 قبل ثواني من نهاية المباراة ولكن حافظ الأهلي على تقدمه في النهاية.

ويقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، واختتمت المرحلة الأولى المكونة من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.