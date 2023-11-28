مباشر أبطال أوروبا – برشلونة (0) - (0) بورتو.. سان جيرمان (0) - (0) نيوكاسل
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 21:37
كتب : FilGoal
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برشلونة ضد بورتو
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ميلان ضد بروسيا دورتوند
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باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل
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