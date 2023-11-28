انتهت أبطال أوروبا – برشلونة (2) - (1) بورتو.. سان جيرمان (0) - (1) نيوكاسل

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

برشلونة - بورتو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد بورتو

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار برشلونة بهدفين دون رد.

ق57: جوووووووول ثااااان لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق32 جوووووووووول كانسيلو يدرك التعادل سريعا جدا لبرشلونة.

ق30: جوووووووول بيبي يسجل الهدف الأول لبورتو.

ق26: هدف غير محتسب لبورتو سجله مهدي طارمي تم إلغائه بداعي التسلل.

انطلاق المباراة.

المجموعة السادسة

الترتيب بعد نهاية المباريات:

بروسيا دورتموند 10 نقاط

سان جيرمان 5 نقاط

نيوكاسل 5 نقاط

ميلان 5 نقاط

ميلان ضد بروسيا دورتوند

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز ميلان بثلاثة أهداف لهدف.

ق68: جووووول كريم أديمي يسجل الهدف الثالث لدورتموند.

ق59: جووووووووووووول ثاااان لدورتموند عن طريق جيمي بينو جيتنز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق38: جوووووووووول شيكويزي يدرك التعادل لميلان.

ق10: جوووووووووول رويس يسجل الهدف الأول لدورتموند من ركلة جزاء.

ق6: جيرو يهدر ركلة جزاء بعدما تصدى لها حارس دورتموند.

انطلاق المباراة.

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90+8: جوووووووووول التعااااادل من ركلة جزاء من مبابي.

ق90+8: ركلة جزاء لسان جيرمان بداعي لمسة يد على ليفرامينتو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.

ق25: جووووووول إيزاك يسجل الهدف الأول لنيوكاسل.

انطلاق المباراة.

برشلونة سان جيرمان نيوكاسل ميلان أبطال أوروبا
نرشح لكم
العلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على لايبزج في الوقت القاتل دورتموند يُدمر ميلان بثلاثية ويضمن التأهل.. وهدف قاتل يحرم نيوكاسل من الفوز على سان جيرمان الأولى بعد ميسي.. الثنائي جواو يقود برشلونة لثمن نهائي دوري الأبطال بالفوز على بورتو انتصار جنوني جديد للاتسيو في أوروبا.. وشاختار يضغط على برشلونة وبورتو تشكيل مانشستر سيتي – أورتيجا في حراسمة المرمى.. وهالاند يقود الهجوم أمام لايبزج التشكيل – شيكويزي وجيرو أساسيان مع ميلان ضد دورتموند.. ورويس يقود الضيوف تشكيل باريس – دانيلي مدافع.. ومبابي يقود الثلاثي الهجومي ضد نيوكاسل تشكيل برشلونة – بيدري أساسي قاريا لأول مرة هذا الموسم.. وأراوخو القائد ضد بورتو
أخر الأخبار
العلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على لايبزج في الوقت القاتل 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دورتموند يُدمر ميلان بثلاثية ويضمن التأهل.. وهدف قاتل يحرم نيوكاسل من الفوز على سان جيرمان 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأولى بعد ميسي.. الثنائي جواو يقود برشلونة لثمن نهائي دوري الأبطال بالفوز على بورتو 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الهاني سليمان يرد على إهدار الوقت ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة يد - كاستيلو: الفريق الأقل أخطاء حسم القمة.. ولا نفكر في السوبر حاليا ساعة | كرة يد
تصرف معتاد.. كولر يقرر عودة لاعبي الأهلي إلى التتش بعد التعادل مع سموحة 2 ساعة | الكرة المصرية
لاعب سموحة: أوروبا خطوتي المقبلة 2 ساعة | الدوري المصري
كولر: مستوى التحكيم يزداد سوءا والأخطاء مستمرة بشكل فج.. وكنا سيئين ضد سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات