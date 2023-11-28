انتهت أبطال أوروبا – برشلونة (2) - (1) بورتو.. سان جيرمان (0) - (1) نيوكاسل
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 21:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
برشلونة ضد بورتو
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بانتصار برشلونة بهدفين دون رد.
ق57: جوووووووول ثااااان لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق32 جوووووووووول كانسيلو يدرك التعادل سريعا جدا لبرشلونة.
ق30: جوووووووول بيبي يسجل الهدف الأول لبورتو.
ق26: هدف غير محتسب لبورتو سجله مهدي طارمي تم إلغائه بداعي التسلل.
انطلاق المباراة.
المجموعة السادسة
الترتيب بعد نهاية المباريات:
بروسيا دورتموند 10 نقاط
سان جيرمان 5 نقاط
نيوكاسل 5 نقاط
ميلان 5 نقاط
ميلان ضد بروسيا دورتوند
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بفوز ميلان بثلاثة أهداف لهدف.
ق68: جووووول كريم أديمي يسجل الهدف الثالث لدورتموند.
ق59: جووووووووووووول ثاااان لدورتموند عن طريق جيمي بينو جيتنز.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق38: جوووووووووول شيكويزي يدرك التعادل لميلان.
ق10: جوووووووووول رويس يسجل الهدف الأول لدورتموند من ركلة جزاء.
ق6: جيرو يهدر ركلة جزاء بعدما تصدى لها حارس دورتموند.
انطلاق المباراة.
باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق90+8: جوووووووووول التعااااادل من ركلة جزاء من مبابي.
ق90+8: ركلة جزاء لسان جيرمان بداعي لمسة يد على ليفرامينتو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.
ق25: جووووووول إيزاك يسجل الهدف الأول لنيوكاسل.
انطلاق المباراة.