تشكيل مانشستر سيتي – أورتيجا في حراسمة المرمى.. وهالاند يقود الهجوم أمام لايبزج
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 21:32
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة لايبزج ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: أورتيجا
في الدفاع: يوشكو جفارديول - روبن دياز- مانويل أكانجي- كايل ووكر
في الوسط: رودريجو- بيرناردو سيلفا- فيل فودين - لويس ريكو
في الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند.
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