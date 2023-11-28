تشكيل مانشستر سيتي – أورتيجا في حراسمة المرمى.. وهالاند يقود الهجوم أمام لايبزج

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة لايبزج ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا

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في الدفاع: يوشكو جفارديول - روبن دياز- مانويل أكانجي- كايل ووكر

في الوسط: رودريجو- بيرناردو سيلفا- فيل فودين - لويس ريكو

في الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا لايبزج
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