Gaming - مقابل 8 دولار.. طرح تغريدة الإعلان عن GTA 6 للبيع في برواز

من شدة تخيل اللاعبين أن الإعلان عن GTA 6 قد لا يأتي أبدًا، كان الإعلان الفعلي عن إطلاق اول عروض اللعبة الترويجية في شهر ديسمبر المقبل بمثابة إعلان ضخم ومفاجئ للاعبين.

هذا على الرغم من التسريبات العديدة التي طالت اللعبة طوال السنوات الماضية لدرجة أن التغريدة أصبحت أكثر تغريدة مرتبطة بالألعاب حصولًا على الإعجاب عبر منصة "إكس".

وحصلت التغريدة على مليون و500 ألف إعجاب.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you. Thank you, Sam Houser — Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023

هذا ليس كل شيء، فهناك من قام بطباعة التغريدة ووضعها في برواز وبيعها على E-Bay بسعر8$ وكأنها لوحة فنية أو رسمة ما.

Rockstar's tweet about the GTA 6 trailer was so shocking to some people that someone went and framed the tweet and now is selling it online 😭 pic.twitter.com/JRvhyabAU6 — Ryder S. (@JustMeRyder) November 17, 2023

ومن المقرر الإعلان عن اللعبة رسميًا في ديسمبر، إما في يوم 1 ديسمبر الذي يصادف الذكرى الـ25 لتأسيس شركة Rockstar، أو في يوم 7 ديسمبر الذي سيقام فيه حفل جوائز الألعاب العالمي الشبيه بحفل الأوسكار.