Gaming - مقابل 8 دولار.. طرح تغريدة الإعلان عن GTA 6 للبيع في برواز

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

لعبة GTA V

من شدة تخيل اللاعبين أن الإعلان عن GTA 6 قد لا يأتي أبدًا، كان الإعلان الفعلي عن إطلاق اول عروض اللعبة الترويجية في شهر ديسمبر المقبل بمثابة إعلان ضخم ومفاجئ للاعبين.

هذا على الرغم من التسريبات العديدة التي طالت اللعبة طوال السنوات الماضية لدرجة أن التغريدة أصبحت أكثر تغريدة مرتبطة بالألعاب حصولًا على الإعجاب عبر منصة "إكس".

وحصلت التغريدة على مليون و500 ألف إعجاب.

أخبار متعلقة:
Gaming - مطور لعبة Starfield يبرر خلاء معظم الكواكب في اللعبة.. وهجوم كبير Gaming - بعد إطلاقها بـ4 سنوات ..Red dead Redemption 2 تصل إلى أعلى عدد لاعبين في تاريخها Gaming – رأي صادم من مؤلف روايات The Witcher عن الألعاب المقتبسة منها

هذا ليس كل شيء، فهناك من قام بطباعة التغريدة ووضعها في برواز وبيعها على E-Bay بسعر8$ وكأنها لوحة فنية أو رسمة ما.

ومن المقرر الإعلان عن اللعبة رسميًا في ديسمبر، إما في يوم 1 ديسمبر الذي يصادف الذكرى الـ25 لتأسيس شركة Rockstar، أو في يوم 7 ديسمبر الذي سيقام فيه حفل جوائز الألعاب العالمي الشبيه بحفل الأوسكار.

gaming GTA 6 rockstar
نرشح لكم
Gaming - بعد إطلاقها بـ4 سنوات ..Red dead Redemption 2 تصل إلى أعلى عدد لاعبين في تاريخها Gaming - مطور لعبة Starfield يبرر خلاء معظم الكواكب في اللعبة.. وهجوم كبير Gaming – رأي صادم من مؤلف روايات The Witcher عن الألعاب المقتبسة منها Gaming - صانع سلسلة Half Life ومؤسس Steam: الواقعية لا يجب أن تكون أولوية في الألعاب Gaming - توني تود يكشف أسرارا عن لعبة Spider Man 2 لأجهزة الكومبيوتر.. احصل على لعبة Assassin's Creed Syndicate بشكل مجاني Gaming - أحد منتظري GTA 6 يقلع عن التدخين من أجل خوض تجربة اللعبة Gaming - لعبة FC 24 تضيف يورو مجانا.. وتقدم هدايا للاعبي الألتميت تيم
أخر الأخبار
تصرف معتاد.. كولر يقرر عودة لاعبي الأهلي إلى التتش بعد التعادل مع سموحة 29 دقيقة | الكرة المصرية
لاعب سموحة: أوروبا خطوتي المقبلة 33 دقيقة | الدوري المصري
كولر: مستوى التحكيم يزداد سوءا والأخطاء مستمرة بشكل فج.. وكنا سيئين ضد سموحة 57 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي: نجحنا في مهمتنا أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
انتصار جنوني جديد للاتسيو في أوروبا.. وشاختار يضغط على برشلونة وبورتو ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - الأهلي يهزم الزمالك وينهي المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة ساعة | رياضات أخرى
استراحة أبطال أوروبا – برشلونة (1) - (1) بورتو.. سان جيرمان (0) - (1) نيوكاسل ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي – أورتيجا في حراسمة المرمى.. وهالاند يقود الهجوم أمام لايبزج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات