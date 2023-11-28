تشكيل برشلونة – بيدري أساسي قاريا لأول مرة هذا الموسم.. وأراوخو القائد ضد بورتو

يبدأ بيدري كأساسي لأول مرة رفقة برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما يتولى رونالد أراوخو القيادة لأول مرة كذلك.

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة بورتو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة شهد البدء بـ بيدري كأساسي لأول مرة قاريا هذا الموسم بعد المشاركة بديلا ضد شاختار.

من جهة أخرى، يقود روبرت ليفاندوفسكي الهجوم بجانب رافينيا، وجواو فيليكس.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي – رونالد أراوخو – إيناجو مارتينيز - جواو كانسيلو.

الوسط: بيدري – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان.

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس.