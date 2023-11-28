التعثر الثاني على التوالي.. الأهلي يفرط في الانفراد بالصدارة بتعادل مع سموحة

تعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب المقاولون العرب.

ويعد التعادل هو الثاني للأهلي في الدوري هذا الموسم والثاني على التوالي بعد المباراة الماضية أمام الجونة التي انتهت بهدف لكل فريق.

ووصل الأهلي إلى النقطة 14 في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر.

ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للأهلي ضد بلدية المحلة.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 9 في المركز التاسع.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمستوى متوسط من الفريقين دون أي خطورة حقيقية على المرمى.

وبدأت محاولات الأهلي منتصف الشوط الأول بتسديدة بالقدم اليسرى من إمام عاشور من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

ومرة أخرى حاول إمام عاشور على المرمى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لكن الكرة مرت جوار القائم.

وواصل الأهلي محاولاته وسدد أفشة كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها ذهبت أعلى المرمى.

وأرسل كريم فؤاد عرضية خطيرة من ناحية اليمين أبعدها الهاني سليمان لكن لم تجد من يتابعها داخل منطقة الجزاء.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني اندفع الأهلي بقوة في محاولة للتسجيل ووصلت الكرة إلى صلاح محسن داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تصدى لها الهاني سليمان حارس سموحة.

وأخطأ الدفاع في إبعاد الكرة لتصل إلى أفشة الذي حاول لعب عرضية إلى صلاح محسن لكنها لم تذهب بالشكل الجيد.

وضغط الأهلي بقوة ووصلت الكرة إلى أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكنها اصطدمت بجسد عمرو قلاوة وخرجت إلى ركنية.

ودفع كولر بالثنائي أحمد عبد القادر ومحمد زعلوك بدلا من أفشة وكريم فؤاد.

وانطلق معلول من الناحية اليسرى وأرسل عرضية قابلها زعلوك بضربة رأسية مرت بعيدا عن المرمى.

ومرت الدقائق المبتقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.