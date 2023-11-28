Gaming - بعد إطلاقها بـ4 سنوات ..Red dead Redemption 2 تصل إلى أعلى عدد لاعبين في تاريخها

منذ أيام معدودة وفي موسم التخفيضات الحالي الذي تشهده متاجر الألعاب، وصلت لعبة Red Dead Redemption 2 إلى أعلى عدد للاعبين الذين يلعبون اللعبة في وقت واحد من متجر ستيم فقط في تاريخها.

وبلغ غدد اللاعبين لما يصل لـ72 ألف لاعب في وقت واحد.

يذكر أن اللعبة صدرت في 2019 على منصة الحاسب، ومع ذلك ومع مرور 4 سنوات على إطلاقها لاتزال تكسر الارقام القياسية.

اللعبة كانت قد صدرت في البداية لمنصات Xbox One و PS4 في 2018، وحققت نجاحات باهرة على المنصتين حيث باعت في المجمل 57 مليون نسخة.

اللعبة تقدم عالما مفتوحا في بيئة واقعية في الغرب الأمريكي القديم مع مراحل إطلاق نار وقيادة للخيول، وأكشن من النوع الغربي المعروف.

ويصل سعر اللعبة حاليا لـ60 دولار.