24 بطولة عالمية.. السعودية الوجهة الجديدة للرياضة في العالم

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

السعودية تستضيف كأس العالم 2034

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية خلال السنوات المقبلة.

وتأتي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 على رأس الأحداث المرتقبة التي تستضيفها المملكة.

وستبدأ السعودية فعالياتها الكبرى باستضافة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى في تاريخها.

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وسيقام مونديال الأندية بمشاركة النادي الأهلي في مدينة جدة السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وتستضيف السعودية النسخة القادمة من مونديال الأندية، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

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كما تستضيف السعودية منافسات السوبر (الإسباني - الإيطالي - التركي) خلال الموسم الجاري.

وفي الرياضات الأخرى تستضيف المملكة منافسات بطولة التنس الأرضي 2023 وكأس العالم لقفز الحواجز 2024.

وستقام النسخة الأولى لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة في عام 2024 في حدث ضخم ومرتقب.

كما تستضيف السعودية سباق فورمولا 1 وبطولة العالم لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وبطولة العالم للمبارازة للناشئين والشباب 2024.

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وتشهد المملكة إقامة منافسات بطولة العالم للدراجات الحضرية، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات 2025 وكأس آسيا للسهام 2025.

وتأتي كأس آسيا 2027 وكأس التحدي الآسيوي وبطولة العالم لدراجات الطرق غير المرصوفة 2028 ضمن الفاعاليات المرتقبة في المملكة.

وتستضيف السعودية أيضا دورة الألعاب الشتوية 2029 وبطولة العالم للقدرة والتحمل ودرة الألعاب الآسيوية 2034 ومنافسات "WWE" إضاقة لاستضافة رالي داكار وبطولة الملاكمة الدولية ومنافسات البطولات القتالية.

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السعودية كأس العالم للأندية المنتخب السعودي كأس العالم 2034
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