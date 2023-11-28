في الجول يكشف – اسمان ضمن رباعي مرشح لتدريب الزمالك.. وميزانية الأبيض المرصودة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 20:43

كتب : حامد وجدي محمد عبد العظيم

خوسيه لويس سييرا - فرانكو فودا

لم يحسم الزمالك مصير المدير الفني الجديد حتى الآن ولكن هناك أربعة مدربين مرشحين.

ويدرس الزمالك السيرة الذاتية للمدربين المرشحين قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكان موقع ردجول التشيلي قد كشف عن خروج خوسيه لويس سييرا من قائمة المدربين المرشحين لمنتخب تشيلي ويقترب من قيادة الزمالك.

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وعلم FilGoal.com أن سييرا بين الأسماء المرشحة لقيادة الزمالك ولكن لم يتم اتخاذ خطوات رسمية.

والثنائي سييرا والألماني فرانكو فودا ضمن أربعة مدربين مرشحين لقيادة الزمالك.

وحدد الزمالك ميزانية بين 800 ألف إلى مليون دولار للمدرب الجديد.

وكان آخر راتب حصل عليه سييرا كان مليون و300 ألف دولار رفقة الوحدة السعودي والذي رحل عنه بنهاية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من لويس سييرا أن هناك استفسار قد حدث بالفعل للمدرب التشيلي بشأن إمكانية قيادة الزمالك ولكن لم يرتق للتفاوض الرسمي.

وأوضح المصدر أن المدرب يرحب بفكرة تدريب الزمالك ولكن لم يتواصل النادي معه بشكل رسمي.

وتولى سييرا قيادة فريق كولو كولو التشيلي لمدة موسم من صيف 2015 ثم قاد اتحاد جدة لموسمين.

كما قاد سييرا فريق شباب أهلي دبي بداية من يوليو 2018 ولكنها تجربة استمرت لمدة خمس مباريات.

وفي ولاية ثانية تولى سييرا قيادة اتحاد جدة في فبراير 2019 ولمدة ثمانية أشهر.

وعاد سييرا لتشيلي مجددا بقيادة فريق باليستينو منذ نوفمبر 2020 وحتى أغسطس 2021.

ويأتي ذلك قبل عودة سييرا مجددا للدوري السعودي عندما قاد الطائي منذ نوفمبر 2021 وحتى نهاية الموسم وأخيرا فريق الوحدة منذ ديسمبر 2022 وحتى نهاية الموسم الماضي.

وتوج خوسيه لويس سييرا مع اتحاد جدة بلقبي كأس الملك والسوبر السعودي.

الزمالك الدوري المصري فرانكو فودا سييرا
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