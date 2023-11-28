قائمة الزمالك – عودة محمود علاء ضد مودرن فيوتشر

أعلن معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك قائمة فريقه المستدعاة للقاء مودرن فيوتشر في سابع جولات الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على مودرن فيوتشر لملاقاته في ملعب السلام غدا الأربعاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين

في الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر

في الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما"

في الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط فيما يأتي فيوتشر ثالثا بـ12 نقطة.