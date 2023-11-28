انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز

يلعب فريق الأهلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى بدوري المحترفين.

ويقام اللقاء بصالة العاصمة الإدارية، ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بـ 42 نقطة أما الزمالك في المركز الثاني بـ 38 نقطة.

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ق30:00 الأهلي يفوز 25-24

ق29:30 الأهلي متقدم 25-23 ومنقوص باثنين من اللاعبين

ق26:30 الأهلي يتقدم 24-22 ودقائق مثيرة

ق23:10 الزمالك يسجل والفارق يتقلص لهدف 22-21

ق17:40 صحوة بيضاء والزمالك يقلص النتيجة لـ 19-17

ق12:30 الأهلي يحافظ على فارق الخمسة أهداف والنتيجة 18-13

ق9:16 الأهلي يوسع الفارق لنتيجة 17-12

ق5:52 إيقاف دقيقتين للاعب الأهلي والأحمر متقدم 15-12

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30:00 الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 13-11

ق27:50 صحوة أهلاوية والتقدم 13-10

ق22:10 تقدم الأهلي من جديد بهدف لكاستيلو والنتيجة 9-8

ق18:45 كاستيلو يعود من بعيد ويسجل ثلاثة أهداف متتالية والتعادل 7-7

ق15:10 الأهلي يقلص الفارق والزمالك متقدم 6-4

ق10:30 هدف من أكرم يسري وتقدم الزمالك 6-3

ق6:50 تقدم الزمالك بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة 5-2

ق3:20 ارتداد رائع من لاعبي الزمالك والتقدم 3-1

ق2:28 تألق أحمد وليد وتقدم الزمالك بنتيجة 2-1

ق1:40 التعادل للزمالك بتصويبة صاروخية

ق00:45 هدف أول من عبد الله فيصل للأهلي وتصدي من محمد إبراهيم

انطلاق المباراة