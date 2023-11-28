تقرير: لويس سييرا يبتعد عن تدريب تشيلي ويقترب من الزمالك

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

خوسيه لويس سييرا

يقترب التشيلي خوسيه لويس سييرا من القيادة الفنية لفريق الزمالك بعد رحيل خوان كارلوس أوسوريو.

ويتولى معتمد جمال القيادة الفني للزمالك بصورة مؤقتة خلال الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وسبق لخوسيه سييرا التدريب في الوطن العربي بداية من قيادة اتحاد جدة لمدة موسمين بداية من صيف 2016.

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وكانت آخر خطوات سييرا التدريبية مع فريق الوحدة السعودي في ديسمبر 2022 وحتى صيف 2023 ولم يتولى قيادة فريق منذ ذلك التوقيت.

وكشف موقع ردجول التشيلي أن خوسيه لويس سييرا أحد الأسماء التي ارتبطت بقيادة منتخب تشيلي، بات بعيدا ويقترب من الاستمرار في الوطن العربي وهذه المرة بالدوري المصري وتحديدا مع الزمالك.

وأشار التقرير إلى أن سييرا في مفاوضات متقدمة مع الزمالك لتولي القيادة الفنية.

وأوضح التقرير التشيلي أن سييرا كان مرشحا بالفعل لتولي قيادة منتخب تشيلي خلفا لإدواردو بيريزو.

وكشف موقع ردجول أن أقرب بديل لتولي القيادة الفنية لمنتخب تشيلي حتى الآن هو الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.

وتولى سييرا قيادة فريق كولو كولو التشيلي لمدة موسم من صيف 2015 ثم قاد اتحاد جدة لموسمين.

كما قاد سييرا فريق شباب أهلي دبي بداية من يوليو 2018 ولكنها تجربة استمرت لمدة خمس مباريات.

وفي ولاية ثانية تولى سييرا قيادة اتحاد جدة في فبراير 2019 ولمدة ثمانية أشهر.

وعاد سييرا لتشيلي مجددا بقيادة فريق باليستينو منذ نوفمبر 2020 وحتى أغسطس 2021.

ويأتي ذلك قبل عودة سييرا مجددا للدوري السعودي عندما قاد الطائي منذ نوفمبر 2021 وحتى نهاية الموسم وأخيرا فريق الوحدة منذ ديسمبر 2022 وحتى نهاية الموسم الماضي.

وتوج خوسيه لويس سييرا مع اتحاد جدة بلقبي كأس الملك والسوبر السعودي.

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