طارق مجدي يدير مباراة مودرن فيوتشر والزمالك

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 19:09

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر

أعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء إسناد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك إلى الحكم طارق مجدي.

ويلتقي فيوتشر بمنافسه الزمالك في ملعب السلام في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وسيعاون طارق مجدي كل من هاني خيري وأحمد لطفي.

أخبار متعلقة:
فتح الله: كنا نستحق نتيجة أكبر أمام الإسماعيلي Gaming – رأي صادم من مؤلف روايات The Witcher عن الألعاب المقتبسة منها الـ 124.. السعيد يقترب أكثر من ثالث قائمة الهدافين التاريخيين للدوري

فيما سيتولى أحمد حمدي مهمة الحكم الرابع.

وسيتولى عمرو الشناوي مهمة حكم الفيديو ويعاونه سمير جمال.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها طارق مجدي مباراة لأي من الفريقين خلال الموسم الجاري من الدوري.

وأدار طارق مجدي من قبل ثماني مباريات للزمالك فاز الأبيض في سبع مرات وتعادل مرة وحيدة.

فيما أدار لفيوتشر ثماني مباريات فاز الفريق أربع مرات وتعادل مرة وهُزم في لقاء وحيد.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط فيما يأتي فيوتشر ثالثا بـ12 نقطة.

الزمالك مودرن فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
تقرير: لويس سييرا يبتعد عن تدريب تشيلي ويقترب من الزمالك فتح الله: كنا نستحق نتيجة أكبر أمام الإسماعيلي مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. محاولة خطيرة من أفشة الـ 124.. السعيد يقترب أكثر من ثالث قائمة الهدافين التاريخيين للدوري تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم ضد الأهلي للمباراة الخامسة على التوالي.. بيراميدز يفوز على الإسماعيلي ويتصدر الدوري مؤقتا تشكيل الأهلي - عودة معلول أمام سموحة.. وظهور السولية على الدكة انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) الإسماعيلي.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
تقرير: لويس سييرا يبتعد عن تدريب تشيلي ويقترب من الزمالك 28 دقيقة | الكرة المصرية
طارق مجدي يدير مباراة مودرن فيوتشر والزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
فتح الله: كنا نستحق نتيجة أكبر أمام الإسماعيلي 40 دقيقة | الدوري المصري
Gaming – رأي صادم من مؤلف روايات The Witcher عن الألعاب المقتبسة منها 58 دقيقة | Gamers
يملكه إيمري مدرب أستون فيلا.. ريال يونيون الإسباني ينضم لمجموعة ساويرس الاستثمارية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. محاولة خطيرة من أفشة ساعة | الكرة المصرية
سلة - الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في الملحق المؤهل للأولمبياد ساعة | كرة سلة
الـ 124.. السعيد يقترب أكثر من ثالث قائمة الهدافين التاريخيين للدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات