طارق مجدي يدير مباراة مودرن فيوتشر والزمالك
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 19:09
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء إسناد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك إلى الحكم طارق مجدي.
ويلتقي فيوتشر بمنافسه الزمالك في ملعب السلام في الجولة السابعة من الدوري المصري.
وسيعاون طارق مجدي كل من هاني خيري وأحمد لطفي.
فيما سيتولى أحمد حمدي مهمة الحكم الرابع.
وسيتولى عمرو الشناوي مهمة حكم الفيديو ويعاونه سمير جمال.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها طارق مجدي مباراة لأي من الفريقين خلال الموسم الجاري من الدوري.
وأدار طارق مجدي من قبل ثماني مباريات للزمالك فاز الأبيض في سبع مرات وتعادل مرة وحيدة.
فيما أدار لفيوتشر ثماني مباريات فاز الفريق أربع مرات وتعادل مرة وهُزم في لقاء وحيد.
ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط فيما يأتي فيوتشر ثالثا بـ12 نقطة.
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