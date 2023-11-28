فتح الله: كنا نستحق نتيجة أكبر أمام الإسماعيلي

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

محمود فتح الله بيراميدز

يرى محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز أن فريقه كان يستحق الفوز بنتيجة أكبر خلال مواجهة الإسماعيلي.

وفاز بيراميدز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة اليت أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وقال فتح الله عبر "أون تايم سبورتس":"نجحنا في تحويل تأخرنا في النتيجة إلى الفوز وكان بإمكاننا الخروج بنتيجة أكبر".

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وأضاف "صنعنا العديد من الفرص على مدار الشوطين وكنا بحاجة إلى التوفيق. الروح القتالية أكبر مكاسبنا خلال مباراة اليوم".

وسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي في الدقيقة 12، فيما أحرز هدفي بيراميدز عبد الله عبد السعيد في الدقيقة 66، وفخري لاكاي عند الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 16 نقطة في صدارة تريتب الدوري بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز
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