فتح الله: كنا نستحق نتيجة أكبر أمام الإسماعيلي

يرى محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز أن فريقه كان يستحق الفوز بنتيجة أكبر خلال مواجهة الإسماعيلي.

وفاز بيراميدز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة اليت أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وقال فتح الله عبر "أون تايم سبورتس":"نجحنا في تحويل تأخرنا في النتيجة إلى الفوز وكان بإمكاننا الخروج بنتيجة أكبر".

وأضاف "صنعنا العديد من الفرص على مدار الشوطين وكنا بحاجة إلى التوفيق. الروح القتالية أكبر مكاسبنا خلال مباراة اليوم".

وسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي في الدقيقة 12، فيما أحرز هدفي بيراميدز عبد الله عبد السعيد في الدقيقة 66، وفخري لاكاي عند الدقيقة 86.