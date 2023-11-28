انتهت الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. تعادل بين الفريقين

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سموحة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 86: عرضية من معلول ورأسية من زعلوك تمر بعيدا عن المرمى

ق 80: نزول أحمد عبد القادر وزعلوك بدلا من أفشة وكريم فؤاد

ق 73: تسديدة بعيدة من إمام عاشور

ق 62: فرصة خطيرة لسموحة من انفراد بالمرمى

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 40: عرضية خطيرة من كريم فؤاد يبعدها الهاني سليمان ولم تجد من يتابعها

ق 35: تسديدة من أفشة من أمام منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة

ق 35: تسديدة أخرى باليسار من أمام منطقة الجزاء

ق 22: تسديدة من إمام عاشور أعلى المرمى

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة الدوري المصري
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