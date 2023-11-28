سلة - الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في الملحق المؤهل للأولمبياد

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 18:19

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة Fiba موعد مباريات الملحق العالمي المؤهلة للأولمبياد.

ويتبقى أربعة مقاعد لم يتم حسمها حتى الآن سيتنافس عليها 24 منتخبا في شهر يوليو المقبل.

ويشارك منتخب مصر في الملحق وتم وضعه بمجموعة نارية في الملحق.

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القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثانية بتصفيات اليونان بجانب اليونان وجمهورية الدومنيكان.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (2 يوليو 2024)

مصر × اليونان (4 يوليو 2024)

نصف النهائي حال تأهل منتخب مصر سيقام يوم 6 يوليو بينما النهائي يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي المجموعة الأولى يتواجد منتخب سلوفينيا وكرواتيا.

وستقام البطولة في اليونان خلال شهر يوليو المقبل وقبل الأولمبياد مباشرة.

منتخب اليونان المصنف 14 على العالم ويلعب بصفوفه يانيس أنتيتوكونمبو

بذلك سيوجه منتخب مصر نظيره اليونان الذي يضم بين صفوفه يانيس أنتيتوكونمبو لاعب فريق ميلووكي باكس في دوري NBA والذي يعد أحد أفضل لاعبي كرة السلة في العالم وأفضل لاعب في NBA في عامي 2021 و2022 على التوالي.

وفي حال تأهل منتخب مصر كأول أو ثاني المجموعة سيلعب ضد أحد فرق المجموعة الأولى والتي تضم كل من سلوفينيا ونيوزيلندا وكرواتيا.

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في الملحق وهم إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دور نصف نهائي ثم نهائي على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

ويتأهل من البطولة التي تضم منتخب مصر والمقامة في اليونان فريق وحيد.

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