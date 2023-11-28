الـ 124.. السعيد يقترب أكثر من ثالث قائمة الهدافين التاريخيين للدوري

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 18:13

كتب : محمد سمير

عبد الله السعيد - بيراميدز

أضاف عبد الله السعيد هدفا جديدا في سجله خلال تاريخ مشاركاته في الدوري المصري.

وسجل السعيد هدف التعادل لبيراميدز أمام الإسماعيلي من ركلة جزاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري ليرفع رصيده إلى 124 هدفا.

وتغلب بيراميدز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد، ليصعد إلى قمة ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة.

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ورفع السعيد رصيده إلى الهدف رقم 124 في الدوري، ليقترب أكثر من المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري.

ويفصل السعيد ثلاثة أهداف عن السيد الضظوي صاحب المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري.

وينفرد الضظوي نجم المصري والأهلي السابق بالمركز الثالث برصيد 127 هدفا.

ويعتبر هدف عبد الله السعيد هو ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم بعد الهدف في شباك الزمالك بالجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري.

وتأتي قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري كالآتي:

1- حسن الشاذلي: 173 هدفا

2- حسام حسن: 168 هدفا

3- السيد الضظوي: 127 هدفا

4- عبد الله السعيد: 124 هدفا

5- مصطفى رياض: 122 هدفا

الدوري المصري بيراميدز عبد الله السعيد
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