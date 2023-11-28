تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم ضد الأهلي

دفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بـ حسام حسن في هجوم فريقه ضد الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة السابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: عمرو قلاوة – دوكو دودو – حسين فيصل

الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أشرف – شريف رضا – محمد سعيد – محمود حليمو – حمدي علاء – لحسن دهدوه – فادي فريد – مصطفى البدري – أبو بكر

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.