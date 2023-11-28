للمباراة الخامسة على التوالي.. بيراميدز يفوز على الإسماعيلي ويتصدر الدوري مؤقتا

واصل بيراميدز انتصاراته المتتالية على الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

وفاز بيراميدز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السابعة من الدوري.

وسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي في الدقيقة 12، فيما أحرز هدفي بيراميدز عبد الله عبد السعيد في الدقيقة 66، وفخري لاكاي عند الدقيقة 86.

بيراميدز حقق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في مواجهاته أمام الإسماعيلي بمسابقة الدوري.

الإسماعيلي فشل في تحقيق أي نتيجة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري منذ التعادل الإيجابي 2-2 في أغسطس 2021.

بيراميدز استعاد التوازن في مسابقة الدوري بعد خسارته الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 16 نقطة في صدارة تريتب الدوري بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

بدأ الإسماعيلي المباراة بضغط هجومي ونجح في تسجيل الهدف الأول مبكرا عن طريق ياو أنور بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

وأهدر يوسف أسامة فرصة التعادل بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد لكنه وضع الكرة فوق المرمى.

وتألق أحمد الشناوي ومنع الإسماعيلي من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة جديدة من ياو أنور.

ومع بداية الشوط الثاني دفع جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز بالثنائي رمضان صبحي وفخري لاكاي بدلا من احمد توفيق ويوسف اسامة.

وواصل بيراميدز ضغطه الهجومي واضاع التعادل بعد رأسية خطيرة من محمد حمدي مرت بجوار مرمى الإسماعيلي بغرابة.

ونجح عبد الله السعيد في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 66 من المباراة.

ومن هجمة منظمة مرر رمضان صبحي تمريرة متقنة في اتجاه فخري لاكاي الذي راوغ حارس الإسماعيلي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وحصل بلاتي توري لاعب يبراميدز على البطاقة الحمراء بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.

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