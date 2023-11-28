للمباراة الخامسة على التوالي.. بيراميدز يفوز على الإسماعيلي ويتصدر الدوري مؤقتا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

واصل بيراميدز انتصاراته المتتالية على الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

وفاز بيراميدز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السابعة من الدوري.

وسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي في الدقيقة 12، فيما أحرز هدفي بيراميدز عبد الله عبد السعيد في الدقيقة 66، وفخري لاكاي عند الدقيقة 86.

أخبار متعلقة:
بايرن يمدد تعاقد نوير وبديله تين هاج يوضح موقف أنتوني وهويلاند من مباراة جالاتا سراي فرنسا تقلب الطاولة على مالي.. وتواجه الأرجنتين في نهائي كأس العالم للناشئين دوري المحترفين - لافيينا يفوز في أولى مباريات عبد الباقي جمال.. وتعادل أبو قير وبروكسي

بيراميدز حقق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في مواجهاته أمام الإسماعيلي بمسابقة الدوري.

الإسماعيلي فشل في تحقيق أي نتيجة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري منذ التعادل الإيجابي 2-2 في أغسطس 2021.

بيراميدز استعاد التوازن في مسابقة الدوري بعد خسارته الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 16 نقطة في صدارة تريتب الدوري بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

بدأ الإسماعيلي المباراة بضغط هجومي ونجح في تسجيل الهدف الأول مبكرا عن طريق ياو أنور بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

وأهدر يوسف أسامة فرصة التعادل بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد لكنه وضع الكرة فوق المرمى.

وتألق أحمد الشناوي ومنع الإسماعيلي من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة جديدة من ياو أنور.

ومع بداية الشوط الثاني دفع جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز بالثنائي رمضان صبحي وفخري لاكاي بدلا من احمد توفيق ويوسف اسامة.

وواصل بيراميدز ضغطه الهجومي واضاع التعادل بعد رأسية خطيرة من محمد حمدي مرت بجوار مرمى الإسماعيلي بغرابة.

ونجح عبد الله السعيد في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 66 من المباراة.

ومن هجمة منظمة مرر رمضان صبحي تمريرة متقنة في اتجاه فخري لاكاي الذي راوغ حارس الإسماعيلي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وحصل بلاتي توري لاعب يبراميدز على البطاقة الحمراء بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.

الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
تقرير: لويس سييرا يبتعد عن تدريب تشيلي ويقترب من الزمالك طارق مجدي يدير مباراة مودرن فيوتشر والزمالك فتح الله: كنا نستحق نتيجة أكبر أمام الإسماعيلي مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. محاولة خطيرة من أفشة الـ 124.. السعيد يقترب أكثر من ثالث قائمة الهدافين التاريخيين للدوري تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي - عودة معلول أمام سموحة.. وظهور السولية على الدكة انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) الإسماعيلي.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
تقرير: لويس سييرا يبتعد عن تدريب تشيلي ويقترب من الزمالك 27 دقيقة | الكرة المصرية
طارق مجدي يدير مباراة مودرن فيوتشر والزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
فتح الله: كنا نستحق نتيجة أكبر أمام الإسماعيلي 39 دقيقة | الدوري المصري
Gaming – رأي صادم من مؤلف روايات The Witcher عن الألعاب المقتبسة منها 57 دقيقة | Gamers
يملكه إيمري مدرب أستون فيلا.. ريال يونيون الإسباني ينضم لمجموعة ساويرس الاستثمارية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. محاولة خطيرة من أفشة ساعة | الكرة المصرية
سلة - الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في الملحق المؤهل للأولمبياد ساعة | كرة سلة
الـ 124.. السعيد يقترب أكثر من ثالث قائمة الهدافين التاريخيين للدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات