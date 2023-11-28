اسكواش - تفوق مصري في ثاني أدوار هونج كونج المفتوحة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

علي فرج - اسكواش

شهد الدورالثاني من منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة إحدى البطولات الكبرى في الموسم، تفوقا مصريا.

وتستضيف هونج كونج منافسات البطولة حتى 3 ديسمبر المقبل.

ونجح علي فرج في التغلب على الأمريكي شاهجاهان خان بثلاثة أشواط دون مقابل.

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كما تغلب مصطفى عسل على زميله يوسف إبراهيم بنفس النتيجة في مباراة استغرقت 56 دقيقة.

ونجحت هانيا الحمامي في إقصاء الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتفوقت نور الشربيني على الماليزية أيرا أزمان بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي أٌقوى مباريات الدور الثاني تغلب طارق مؤمن على الإسباني إيكر باخاريس بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 74 دقيقة.

وتقام منافسات الدور ثمن النهائي يومي الخميس والجمعة وتنطلق في السادسة صباحا بتوقيت مصر.

وحصد مصطفى عسل لقب النسخة الأخيرة، وحققت مصر لقب آخر ستة ألقاب على مستوى الرجال.

بينما على مستوى السيدات حققت مصر اللقب مرتين عن طريق نوران جوهر ونور الشربيني عامي 2016 و2017.

وتغيب نوران جوهر عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.

اسكواش نور الشربيني علي فرج طارق مؤمن
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