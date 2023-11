وصول فريق Right to Dream إلى الدنمارك لخوض معسكر التدريب

وصل مجموعة اللاعبين لفريق أكاديمية Right to Dream إلى فرع الأكاديمية في الدنمارك استعدادا لخوض تجربة التفاعل والتدريب هناك.

واستضافت السفارة البريطانية بالقاهرة قبل أسابيع ندوة "كرة القدم بين الموهبة والصناعة: كيفية تطوير كرة القدم في مصر" برعاية سفير المملكة المتحدة في مصر، من معالي السفير جاريث بايلي، وبحضور كل من محمد وصفي، الرئيس التنفيذي لـ Right to Dream مصر، وأحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق ومؤسس أكاديمية The Makers، وسارة عصام، لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية وسفير FIFA، وعمر عبد الرشيد، مدرب برنامج Premier Skills.

وأدارت الندوة راما جويلي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الإداري السابق لمنتخب مصر للكرة النسائية.

واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على مبادرات تطوير مواهب الناشئين في كرة القدم المصرية، بما في ذلك برامج تطوير الدوري الإنجليزي الممتاز التي يديرها المجلس الثقافي البريطاني British Council في مصر منذ عام 2007، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه أكاديميات كرة القدم واللاعبين الصغار في مصر.

كما دارت النقاشات حول تعزيز دور الأكاديميات وبرامج تطوير الناشئين في كرة القدم المصرية، ونشر فكر وأهداف هذه البرامج من أجل تطوير حقيقي لمستقبل كرة القدم على مستوى الفئات السنية الأصغر في مصر.

وقال محمد وصفي، الرئيس التنفيذي لـ Right to Dream مصر "بدأت Right to Dream قبل 25 عاماً تقريباً في غانا، قبل ان تبدأ نشاطها في مصر في يناير 2021 بعد استحواذ رجل الأعمال محمد منصور على الأكاديمية".

وأوضح وصفي أن Right to Dream تملك حالياً أندية وأكاديميات في مصر وغانا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً لأن نادي توت التابع للمجموعة حقق لقب كأس مصر للكرة النسائية لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

وأكد وصفي أن المواهب المصرية تحتاج للمزيد من التطوير من خلال وجود مدربين جيدين يمكنهم تنمية مهارات ومواهب هؤلاء اللاعبين الصغار، وهو الهدف الذي تسعى وراءه Right to Dream.

وحول برامج التعاون مع السفارة البريطانية، قال وصفي أن Right to Dream تملك بالفعل مجموعة من المدربين البريطانيين الذين سبق لهم العمل في أندية مثل بلاكبيرن وبورنموث، مشيراً لأن الشراكة مع السفارة يمكنها منح الفرصة لمستويات جديدة من التعاون على مستوى الشباب.

وأكد وصفي أن مصر تملك مدربين على مستوى عال لكنهم بحاجة للتطور وهو ما تمنحهم Right to Dream الفرصة لتحقيقه من خلال برامج التدريب في كل من الاتحادات الإنجليزي والأسكتلندي والويلزي لكرة القدم. وقال "من خلال السفارة البريطانية ووزارة الشباب والرياضة يمكننا تطوير برامج جديدة لمساعدة الشباب في كل أنحاء مصر".

وألقى الرئيس التنفيذي الضوء على برامج التدريب التي تقدمها Right to Dream، مثل برنامج "مدرسة التدريب" التي تهدف لنشر أسلوب اللعب الخاص بالأكاديمية والمتبع في كل الفرق الخاصة بها. وكذلك برنامج تطوير مهارات المدربين الصغار، مشيراً لأن الأكاديمية تشجع على البحث عن المواهب الإدارية والتدريبية وتطويرها عبر البرامج التي تعزز من هذه المواهب.

وأضاف وصفي "تمنح Right to Dream الفرصة للاعبيها المتفوقين دراسياً للحصول على منح تعليمية ورياضية في جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك بالفائدة على المجتمع من ناحية، ومنتخبات مصر من ناحية أخرى.

وأشار وصفي لأن Right to Dream ستقوم بافتتاح مقرها الجديد في "بادية" بمدينة السادس من أكتوبر في شهر أكتوبر المقبل في حدث كبير ومنتظر.

من جانبه، قال أحمد حسام ميدو ان مصر بحاجة للمزيد من الأكاديميات مثل Right to Dream، مشيراً لأن أكاديميته The Makers تستهدف أن تسير على خطى Right to Dream خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال ميدو "نعتبر Right to Dream المثل الأعلى للأكاديميات في مصر. ما قامت به مجموعة منصور أمر مميز ونرغب في تكرار هذه التجربة. نتمنى أن يكون في مصر الكثير من الأكاديميات مثل Right to Dream وThe Makers من أجل تطوير مستويات الشباب في مصر".

من جانبها، طالبت سارة عصام بالمزيد من الاهتمام بالكرة النسائية في مصر، وأشادت بتجربة نادي توت، بطل كأس مصر 2023. بينما أشار عمر عبد الرشيد مدرب Premier Skills للدور الذي يقوم به البرنامج التابع للدوري الإنجليزي الممتاز في تطوير وتعزيز مهارات الكثير من المدربين في مصر.