دوري المحترفين - لافيينا يفوز في أولى مباريات عبد الباقي جمال.. وتعادل أبو قير وبروكسي

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 17:37

كتب : رضا السنباطي

السكة الحديد و لافيينا

انتصر فريق لافيينا على وي بهدف دون مقابل في أولى مواجهات عبد الباقي جمال المدير الفني الجديد خلال منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وسجل أحمد سالم هدف لافيينا الوحيد في الدقيقة 85.

وحصل أوتيكور أوين لاعب لافيينا وحسين ذكري حارس وي للطرد خلال المباراة.

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وارتفع رصيد لافيينا إلى 18 نقطة في المركز الثاني من دوري المحترفين.

وشهد اللقاء عودة جمعة مشهور المدير الفني لقيادة وي من جديد.

وفي نفس الجولة تعادل فريقا أبو قير للأسمدة وبروكسي بهدف لكل منهما.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تقسيم دوري القسم الثاني إلى مجموعتين: المجموعة الأولى والمعروفة بدوري المحترفين تضم 20 فريقا.

وستكون المنافسة من دور واحد ثم يتأهل أول 10 أندية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

يصعد أول فريقين مباشرة للدوري الممتاز مع خوض الثالث دورة ثلاثية مع أوائل القسم الثاني ب، ومن المركز 11 حتى ال20 ينافسون على الهبوط بعد قرار هبوط 6 أندية.

دوري المحترفين لافيينا
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