سكاي: بايرن اقترب من تمديد تعاقد نوير

اقترب بايرن ميونيخ من تمديد تعاقده مع حارسه المخضرم مانويل نوير، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وينتهي عقد نوير الحالي مع بايرن في صيف 2024.

وأوضح تقرير سكاي أن المفاوضات بين الطرفين من أجل تمديد التعاقد إلى 2025 متقدمة للغاية حيث اقتربت من الانتهاء بنسبة 100%.

وأضاف التقرير أنه لم يتم تحديد موعد محدد للإعلان عن تجديد نوير.

ورجح تقرير سكاي أن مسألة تمديد تعاقد مانويل ستحسم قبل نهاية العام الجاري.

وغاب نوير عن معظم مباريات هذا الموسم، بسبب الإصابة بكسر في القدم منذ الشتاء الماضي.

وظهر نوير في 6 مباريات فقط هذا الموسم.

نوير انضم إلى بايرن قادما من شالكه في صيف 2011 بمبلغ 30 مليون يورو.

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