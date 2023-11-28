بايرن يمدد تعاقد نوير وبديله

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 16:55

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

أعلن نادي بايرن ميونيخ تمديد تعاقده مع حارسه المخضرم مانويل نوير.

وكان عقد نوير الحالي مع بايرن ينتهي في صيف 2024.

وأفاد بايرن أن النادي نجح في تمديد التعاقد إلى 2025.

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كما أعلن النادي البافاري تمديد عقد سفين أولرايش بديل نوير إلى 2025 أيضا.

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وغاب نوير عن معظم مباريات هذا الموسم، بسبب الإصابة بكسر في القدم منذ الشتاء الماضي.

وظهر نوير في 6 مباريات فقط هذا الموسم.

نوير انضم إلى بايرن قادما من شالكه في صيف 2011 بمبلغ 30 مليون يورو.

بايرن ميونيخ مانويل نوير
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