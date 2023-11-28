تين هاج يوضح موقف أنتوني وهويلاند من مباراة جالاتا سراي

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

راسموس هويلاند - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

أكد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد جاهزية أنتوني وراسموس هويلاند للمشاركة في مواجهة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل يونايتد ضيفا على جالاتا سراي في مباراة مرتقبة بسبب التنافس على بطاقة التأهل الثانية خلف بايرن ميونيخ الذي ضمن التأهل.

تدرب الثنائي في كارينجتون صباح الثلاثاء، بعد التعافي من الإصابة، ومن المقرر أن يسافر إلى العاصمة التركية مع 20 لاعبا آخر من الشياطين الحمر.

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غاب كلا اللاعبين عن الفوز 3-0 على إيفرتون في جوديسون بارك يوم الأحد.

وعانى أنتوني من إصابة أثناء التدريب الأسبوع الماضي، بينما يغيب المهاجم الدنماركي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام لوتون تاون قبل فترة التوقف الدولي.

ستكون عودة هويلاند المحتملة إلى الفريق بمثابة دفعة خاصة في غياب ماركوس راشفورد بسبب الإيقاف.

فيما عاد لوك شو إلى الفريق مؤخرا ويمكنه أن يشارك أوروبيا للمرة الأولى في 2023/24 بعد غياب لمدة ثلاثة أشهر.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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