فرنسا تقلب الطاولة على مالي.. وتواجه الأرجنتين في نهائي كأس العالم للناشئين

قلب منتخب فرنسا الطاولة على منافسه مالي بالفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 عاما.

وأٌقيمت المباراة على ملعب ماناهان في إندونيسيا.

وبذلك من المقرر أن يواجه منتخب فرنسا خصمه ألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين يوم السبت المقبل في نهائي أوروبي.

وفازت ألمانيا على الأرجنتين 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي.

شوط الهدف اللعنة

إبراهيم كاناتي لاعب منتخب مالي أهدر فرصة محققة في الدقيقة 35 بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بسرعة لكن تمكن بول أرجني حارس مرمى فرنسا من التصدي لها.

وفي الدقيقة الرابعة في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل إبراهيم ديارا الهدف الأول لمالي بعد ارتداد الكرة من منتخب فرنسا وسددها ديارا مباشرة في المرمى.

بداية اللعنة

أهدر ديارا في الدقيقة 51 فرصة لتوسيع الفارق بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت بعيد بشكل قليل عن المرمى، لتبدأ اللعنة.

بعد 4 دقائق من احتمالية التقدم أكثر في النتيجة، حصل سليماني سانوجو على بطاقة حمراء بشكل مباشر بعد عودة الحكم لتقنية الفيديوفي الدقيقة 55.

مرت دقيقة واحدة فقط ليسجل الديوك هدف التعادل عن طريق يفان تيتي بعد لعب الخطأ الذي طُرد على إثره سانوجو ليضع تيتي الكرة في الشباك برأسية من داخل الـ6 ياردات.

وفي الدقيقة 69 توغل إسماعيل بونيب لاعب فرنسا إلى عمق الملعب ومن ثم سدد من خارج منطقة الجزاء ليحرز هدف التقدم لفرنسا لتكتمل اللعنة.

كادت مالي أن تفك اللعنة

كان منتخب مالي قريبا من فك اللعنة ففي الدقيقة 89 بتسجيل هدف التعادل، حميدو ماكالو سدد ركلة حرة مباشرة متوسطة البُعد وتصدى أرجني للكرة لكن ضربت العارضة وخرجت.

وبذلك ففارق هدف واحد كان كافيا لتأهل فرنسا للنهائي لتواجه ألمانيا في النهائي.