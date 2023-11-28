مؤتمر توخيل: ضمان التأهل كمتصدر؟ سنلعب ضد كوبنهاجن كما لو كانت مباراة فاصلة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 16:19

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ

رغم ضمان الفريق للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كمتصدر، غير أن بايرن ميونيخ سيلعب مباراته ضد كوبنهاجن بلا تهاون، حسب مدربه توماس توخيل.

ويلتقي بايرن بمنافسه كوبنهاجن الدنماركي ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالمسابقة.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي "مسيرة بايرن الخالية من الهزائم في دوري أبطال أوروبا؟ إنها سلسلة مثيرة للإعجاب، إنها تثبت مدى قوة بايرن وكيف أن عقلية الفوز هذه جزء أساسي من هذا النادي".

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وأضاف "نحن نستعد لمباراة كوبنهاجن كما لو كانت مباراة فاصلة".

بايرن انتصر في مبارياته الـ4 بمرحلة المجموعات وضمن التأهل كمتصدر للمجموعة.

وحول التدوير بين اللاعبين، أوضح "نحن في حالة جيدة. ولا نريد أن نفسد هذا، لقد حصلنا على استراحة طويلة من الجمعة إلى الأربعاء".

وأردف توخيل "نحن بالفعل في صدارة المجموعة، ولكن لا نريد أن نعطي انطباعا أننا لا نأخذ الأمور بجدية".

وأكمل "إذا قمنا بالتدوير، فهذا فقط للحفاظ على مستوى المنافسة المرتفع بين اللاعبين. ولم نقرر بعد عدد التغييرات التي سنقوم بها".

كما تحدث عن تطور فريقه قائلا "كان الفوز على دورتموند فوزًا مهمًا، وأيضًا الطريقة التي لعبنا بها على مدار 90 دقيقة. لقد أعطانا ذلك الكثير من الأمان والثقة".

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا توماس توخيل كوبنهاجن
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